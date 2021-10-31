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Derbi Galatasaray'ın

Spor 31.10.2021, 22:47
Derbi Galatasaray'ın
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.