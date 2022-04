Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe son yedi maçında altıncı galibiyetini aldı. Bu galibiyet ile ikincilik şansını sürdürdü. İsmail Kartal, Fenerbahçe'de başa geçtikten sonra kendi sistemine uygun on biri buldu ve cezalı, sakatlık olmadığı sürece de bunu bozmadı. ZTK'dan ve Avrupadan elenince tek kulvarda kadro istikrarı ile Fenerbahçe seri galibiyetler almaya başladı. Kayseri deplasmanında Crespo-Mert Hakan-Zajc üçlü orta sahası o kadar doğru alan paylaşımı yaptı ki gole kadar Crespo iki kere top çalarak takımını net pozisyona soktu. Crespo demişken her hafta tekrar ediyoruz ama Pereira'nin Fenerbahçe'ye en büyük hediyelerinden biri Crespo diğeri de Kim. Crespo orta sahada hem her açığı kapatıyor hem de Zajc ve Mert Hakan ile topu çok doğru kullanıyor. Bu üçlünün performansı İrfan ve Rossi'ye hücumda çok büyük özgürlük sağlıyor. Fenerbahçe top rakipteyken 4-4-2 şeklinde karşılıyor rakibini. Zajc ve Crespo orta ikili oluyor, Mert Hakan sağlarına, Rossi ise sollarına geliyor. İrfan ve Serdar Dursun önde kalıyor ancak Serdar Dursun bir çok pozisyonda adamını kendi savunmasına kadar kovalayarak arkadaşlarına yardımcı oluyor. Hücümda ise Crespo'nun sağına Mert Hakan soluna Zajc geliyor ve önlerinde Rossi ve İrfan, Serdar'ın hemen arkasında konumlanıyor ve sürekli sahada dönerek oynuyorlar. Fenerbahçe duran toptan arka direkte Novak'ın Trabzonspor'da olduğu gibi arka direkte indirdiği topla bulduğu golle öne geçti. Bu golden önce de pozisyonlara giren taraf Fenerbahçe idi. İlk yarı boyunca Kayserispor atak üstünlüğünü ele geçirdi ancak Fenerbahçe pozisyon vermeden topun arkasına geçti. Tam devre biterken İrfan Can'ın asistinde Rossi golü bulunca Fenerbahçe avantajını ikiye çıkardı. İkinci yarıda Hikmet Karaman'ın hamleleri ne karşılık bulacak derken Osayi'nin asistinde İrfan sezonun en güzel gollerinden birini atınca maç aslında bitti. Sonrasında oyuncu değişiklikleri ile Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesi kart sınırında olan oyuncuları kenara aldı. Oyuna sonradan giren Arda ise bu ülkede yetişen en büyük yıldızlardan birine tanıklık ettiğimizi bize bir kez daha gösterdi. Attığı gol dışında aldığı her topu kullanışı, her topu aldığında yaptığı çevre kontrolü ve yaşından çok daha olgun oyunu ile büyük bir heyecan veriyor izleyenlere. Arda'nın golünde onu gören ve topu ona aktaran Mert Hakan'ın payı büyük. Mert Hakan'ı bu köşede sürekli övüyorum çünkü bunu hak ediyor. İrfan Can da özellikle son haftalarda neden büyük transfer olduğunu gösteren bir oyun ortaya koyuyor.

Deja Vu Fransızca bir deyim. Daha önceden ben bunu yaşamıştım hissini anlatıyor. Fenerbahçe bu anı geçen sene de yaşamıştı. Emre Belözoğlu ile de Fenerbahçe son on maçında yirmi üç puan almıştı. İsmail hoca da büyük bir performans ortaya koyuyor. Bu arada daha önce de yazdım: İsmail Kartal Arda'dan bu verimi aldığı sürece başarılıdır. Bakalım Fenerbahçe önümüzdeki sene kurgusunu baştan doğru yaparak bu performansı devam mı ettirecek yoksa başka bir deja vu'yu da seneye mi yaşayacak.