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Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki

Spor 05.10.2021, 10:12
Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki
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Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı.