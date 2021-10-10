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Cumhurbaşkanı yine rahatsızlandı

Genel 10.10.2021, 18:25
Cumhurbaşkanı yine rahatsızlandı
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Geçtiğimiz ay hastalanıp 6 gün hastanede tedavi gören Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman yeniden hastaneye kaldırıldı.