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Röportaj
Çok konuşulacak Ali Koç tepkisi: İsmail Kartal bunu nasıl sindirecek?
Spor
05.02.2022, 14:18
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Vitor Pereira'nın gidişinin ardından geçici olarak takımın başına getirildi. Başkan Ali Koç takımı yeni sezonda emanet edeceği teknik adam arayışını sürdürüyor.
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#midas
#Kamerun
#Hindu
#Reuters
#müzayede
#Harem
#Türkiye-Yunanistan toplantısı
#Ömer er-Rifai
#yusuf tutar
#şirket
#Minnesota
#Muhammed Fatih Safitürk
#yekta saraç
#Yazmacılar Han
#general
#gamer
#Uberxl
#Gülben Ergen
#uçuş
#Giresunspor
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