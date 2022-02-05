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Çok konuşulacak Ali Koç tepkisi: İsmail Kartal bunu nasıl sindirecek?

Spor 05.02.2022, 14:18
Çok konuşulacak Ali Koç tepkisi: İsmail Kartal bunu nasıl sindirecek?
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Vitor Pereira'nın gidişinin ardından geçici olarak takımın başına getirildi. Başkan Ali Koç takımı yeni sezonda emanet edeceği teknik adam arayışını sürdürüyor.