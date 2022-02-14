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Cimbom'un yıldızı Kerem Aktürkoğlu takımda kalacak mı? Flaş gelişme....

Spor 14.02.2022, 16:30
Cimbom'un yıldızı Kerem Aktürkoğlu takımda kalacak mı? Flaş gelişme....
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Genç oyuncu, sarı kırmızı formayla bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı.