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Cimbom gaza bastı! 3 transfer 2 ayrılık
Spor
27.11.2021, 14:32
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Sarı kırmızılılar son olarak Marsilya'yı 4-2 yenerken gruptan çıkmayı da garantilemiş oldu..
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#vefat
#MediaCat
#Vedat Muriqi
#Adana Demirspor
#abd
#murat yılmaz
#estetik
#koronavirüs
#Rıdvan Dilmen
#Zülfü Livaneli
#Dolar
#Galatasaray
#imaj
#GS
#Boşanma
#meyve
#Bursaspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
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