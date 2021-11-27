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Cimbom gaza bastı! 3 transfer 2 ayrılık

Spor 27.11.2021, 14:32
Cimbom gaza bastı! 3 transfer 2 ayrılık
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Sarı kırmızılılar son olarak Marsilya'yı 4-2 yenerken gruptan çıkmayı da garantilemiş oldu..