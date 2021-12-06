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Cimbom'dan ocak bombası! İşte Fatih Terim'in istediği futbolcu

Spor 06.12.2021, 12:15
Cimbom'dan ocak bombası! İşte Fatih Terim'in istediği futbolcu
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Yaz transfer döneminde takımın maliyetini önemli ölçüde azaltan ve kadroya gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray, bu hamlesine devre arasında da devam edecek..