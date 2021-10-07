banner38

Çılgın teknik direktör İstanbul'a geliyor

Spor 07.10.2021, 15:25
Çılgın teknik direktör İstanbul'a geliyor
1/8

Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Rumen teknik adam Sumudica yeniden Türkiye'ye geliyor.