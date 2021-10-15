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Cicaldau Galatasaray'da görmek istediği ismi açıkladı

Spor 15.10.2021, 17:29
Cicaldau Galatasaray'da görmek istediği ismi açıkladı
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Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, eski takım arkadaşı Andrei Ivan'ın Galatasaray'a transfer olmasını istediğini söyledi.