Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile görüştü. Buluşma, MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRDÜ

Partinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, görüşmenin baş başa ve yaklaşık bir saat sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, buluşmaya ilişkin bir fotoğraf da yayımlandı.

SAMİMİ VEDA

MHP tarafından yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli’nin Hikmet Çetin’i samimi bir şekilde uğurladığı belirtildi. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir detay verilmedi.