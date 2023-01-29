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3. Sayfa
Röportaj
CHP'nin ilginç mesajlarla dolu seçim afiş ve pankartları
Genel
29.01.2023, 15:06
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CHP Genel Merkez binasına 'Yeter Söz Milletin' yazılı pankart asıldı. CHP seçmeninin de tepkisini çeken bu pankart orada asılıyken gelin biz geçmiş CHP afiş ve pankartlarına göz atalım...
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#Kovid-19
#vefat
#gazeteci
#peron
#havalaanı
#eş
#futbol
#Vedat Muriqi
#final
#Dolar
#fenerbahçe
#Zülfü Livaneli
#Adana Demirspor
#Boşanma
#abd
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#koronavirüs
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#GS
#meyve
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