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CHP'nin ilginç mesajlarla dolu seçim afiş ve pankartları

Genel 29.01.2023, 15:06
CHP'nin ilginç mesajlarla dolu seçim afiş ve pankartları
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CHP Genel Merkez binasına 'Yeter Söz Milletin' yazılı pankart asıldı. CHP seçmeninin de tepkisini çeken bu pankart orada asılıyken gelin biz geçmiş CHP afiş ve pankartlarına göz atalım...