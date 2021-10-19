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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

Genel 19.10.2021, 19:42
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
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İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın günü 862,00 liradan işlem görerek kapanışı yaptı.