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Cep Herkülü nasıl Türk vatandaşı oldu?

Genel 18.11.2021, 13:13
Cep Herkülü nasıl Türk vatandaşı oldu?
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23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı.