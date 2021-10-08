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Cenk Tosun müjdesi! Beşiktaş...
Spor
08.10.2021, 11:09
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun formasına kavuşmak için gün sayıyor.
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#vefat
#Adana Demirspor
#Trabzonspor
#koronavirüs
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#UEFA Avrupa Ligi
#Akdeniz
#meyve
#türkiye
#final
#Bursaspor
#Galatasaray
#abd
#uyarı
#Suriye
#Donald Trump
#Kovid-19
#Soylu
#Covid-19