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Cengiz Ünder tarih yazdı! 44 yıl sonra bir ilk

Spor 08.01.2022, 14:15
Cengiz Ünder tarih yazdı! 44 yıl sonra bir ilk
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Fransa Ligue 1'de Marsilya deplasmanda Bordeaux'ya konuk oldu. Konuk ekip Cengiz Ünder'in golüyle maçı kazanırken tam 44 yıl sonra tarih yazdı. Cengiz Ünder, Fransa'da manşetleri süsledi. İşte ayrıntılar...