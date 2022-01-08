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Röportaj
Cengiz Ünder tarih yazdı! 44 yıl sonra bir ilk
Spor
08.01.2022, 14:15
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Fransa Ligue 1'de Marsilya deplasmanda Bordeaux'ya konuk oldu. Konuk ekip Cengiz Ünder'in golüyle maçı kazanırken tam 44 yıl sonra tarih yazdı. Cengiz Ünder, Fransa'da manşetleri süsledi. İşte ayrıntılar...
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#rekor
#helikopter
#Derbi Tahmini
#Kaymakamlık
#Andrew Craig Brunson
#kanada
#Kagawa
#Sıfır 1 6 sezon 4 bölüm tek part izle
#gantz
#kastamonu
#edirme
#suç duyurusu
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