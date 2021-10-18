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Cengiz Ünder'den Galatasaray sözleri

Spor 18.10.2021, 21:43
Cengiz Ünder'den Galatasaray sözleri
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Fransa'da Marsilya takımında forma giyen Cengiz Ünder UEFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.