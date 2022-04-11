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Çember daralıyor! Survivor'da kim eleme potasına girdi?

Genel 11.04.2022, 13:40
Çember daralıyor! Survivor'da kim eleme potasına girdi?
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Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.