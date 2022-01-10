Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe başkanı sayın Ali Koç maç öncesi "Çalışan Gazeteciler Günü" nedeni ile basın tribününde maça gelen basın mensupları ile konuşurken yeni hoca arayışının bir iki hafta daha sürebileceğini söyledi. Bu söylemden benim anladığım Fenerbahçe bu sene lig ikinciliğini dahi hedeflemiyor. Çünkü bugün sahada izlediğim Fenerbahçe sezonun bitimine belirli bir süre kala şampiyonluktan koptuğu için teknik direktörünü yollamış ve formalite maçlarını oynayan ekip görüntüsündeydi. Hiçbir oyunu planı olmayan, sahada en iyisi orjinal sağ bek olmayan Osayi olan bir takım hakkında konuşmak futbola ayıp olur. İrfan halı sahada ilerde sağ kanatta topu ayağına bekleyen topu aldığında da soluna çekip gol atan oyuncu profilinde, Mert Hakan sahada basmadık yer bırakmadı ancak o kadar çok şeyi bır arada yapmak isteyince detaylarda hatalar yapıyor ve onlarla akılda kalıyor. Sosa-Zajc orta sahası özellikle top rakipteyken alan paylaşımını bir türlü ayarlayamadığı için rakip her seferinde elini kolunu sallayarak geçti o bölgeyi. Bu takım, elinde bu kadro varken Vitor hocanın oynattığı üçlü savunma ile oynar, başka şansı yok. Pereira'nin forma şansı vermediği Pelkas, İrfan neden oynayamadıklarını net olarak ortaya koyuyor Pereira gittiğinden beri. Fenerbahçe "Türk takımları arasında üç kulvarda yürüyen tek ekip" deniyor ama bence yürümüyor şu hali ile emekliyor hatta sürünüyor. ZTK'da penaltı olmasa Afyon'a da elenebilirdi. Avrupada bu oyunla Allah'a emanet.

Sayın Ali Koç'un bugüne kadar sportif olarak verdiği doğru karar var mı diye cidden çok düşündüm ben bulamadım. Doğru kararı olmadığı gibi yanlış kararları da maalesef geç alıyor. Fenerbahçe'de dördüncü sezon da fiilen olmasa da bitti. Ve Fenerbahçe'nin hocasi yok, gelse de bu kadro ile ne yapacak belli değil. Ya da sözünü ettikleri A + bir hoca, bu kadar hoca getirip hiç birinin arkasında duramayan bir başkanın vereceği sözlere neden ve nasıl inansın? Cidden sportif olarak iyi bir şey olmuştur diye düşünüyorum, yazıyı yazarken de düşündüm ve bulamadım. Siz bulursanız ya da biliyorsanız bana yazın.

Yazının başlığı "Çatlak" bence 2021'in en iyi Türk filmi, Fikret Reyhan'a ait ve bu filmi mutlaka izlemenizi öneririm. Bu sezon izlediğiniz Fenerbahçe'den çok daha iyi vakit geçireceksiniz.