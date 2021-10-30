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Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı

Spor 30.10.2021, 00:10
Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı
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Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçın 11. dakikasında sakatlanarak saha kenarına alınan Gervinho'nun sezonu kapattığı açıklandı.