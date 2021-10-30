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Röportaj
Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı
Spor
30.10.2021, 00:10
1/6
Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçın 11. dakikasında sakatlanarak saha kenarına alınan Gervinho'nun sezonu kapattığı açıklandı.
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#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#cenk şen
#ışık gösterisi
#dündar siz
#Saint Etienne
#taksim
#Diler Türkmen
#İsmail Kartal
#yıllık izin
#GS TV
#zeytindalı harekatı bölgesi
#Vayu Kasırgası
#NATO
#OFED Genel Başkanı
#bozuk çamaşır makinesi
#Vincent Reffet
#meyve
#Konyaspor
#sağlık çalışanlarına yönelik saldırı
#Ekrem Öztürk