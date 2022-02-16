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Campos Galatasaray'a o ismi getirecek!

Spor 16.02.2022, 13:49
Campos Galatasaray'a o ismi getirecek!
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Galatasaray'ın Portekizli futbol aklı, yeni sezon için kolları sıvadı. Torrent'i yetersiz bulan Campos'un yeni sezon için aklındaki teknik adamın, Monaco'da birlikte çalıştığı Jardim olduğu belirtiliyor.