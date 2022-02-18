GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Çalışmalar başladı! Galatasaray'a bir orta saha daha geliyor
Spor
18.02.2022, 09:32
1/10
Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan başarısızlığın yaralarını UEFA Avrupa Ligi'nde sarmak istiyor.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Çalışmalar başladı! Galatasaray'a bir orta saha daha geliyor
Torrent'ten radikal karar! Yeni sportif direktör belli oldu
"Burak Yılmaz Galatasaray'la anlaştı"
İsmail Kartal o isimle özel görüşüp talimat verdi!
Campos Galatasaray'a o ismi getirecek!
Yeni Galeriler
Çalışmalar başladı! Galatasaray'a bir orta saha daha geliyor
Torrent'ten radikal karar! Yeni sportif direktör belli oldu
Süleyman Soylu'nun acı günü!
ÖSYM duyurdu! Başvurular başladı
Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Sahte içki bir kişiyi daha hayattan kopardı
Bakan Akar'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama
Onlar 900 gündür evlatları için nöbette
Reynmen'den eleştirilere cevap: 'Kazanıyorum, harcıyorum'
Popüler Haberler
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının izlenebileceği şifresiz kanallar
Tansu Okan hayatını kaybetti
Gazeteci Candaş Tolga Işık paylaştı: 'Kabinede değişiklik geliyor'
Fenerbahçe'de ayrılık: Yeni takımı belli oldu
#soğuk
#yerel seçimler
#Avlu izle
#Harun
#Howard Hesseman
#SMA
#Dolar
#suya zam
#Safari
#denetim
#uyamama
#Reklam
#Kalp krizi
#sayaç
#açık
#vuruldu
#İdam
#etnospor
#İstifa
#üs
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#soğuk
#yerel seçimler
#Avlu izle
#Harun
#Howard Hesseman
#SMA
#Dolar
#suya zam
#Safari
#denetim
#uyamama
#Reklam
#Kalp krizi
#sayaç
#açık
#vuruldu
#İdam
#etnospor
#İstifa
#üs
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam