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Çaldığı kartla başına çuval geçirip ATM'den para çekti

Genel 22.12.2021, 11:28
Çaldığı kartla başına çuval geçirip ATM'den para çekti
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Malatya'da arkadaşının banka kartını çalan kişi başına çuval geçirip ATM'den para çekti. Hırsızlık zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.