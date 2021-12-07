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Çağlar Ertuğrul'un göndermesine Tamer Karadağlı'dan yanıt

Genel 07.12.2021, 13:05
Çağlar Ertuğrul'un göndermesine Tamer Karadağlı'dan yanıt
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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı'nın ödül takdimi sırasında Nihal Yalçın ile yaşadığı olaya göndermede bulunan Çağlar Ertuğrul'a Karadağlı'dan yanıt geldi.