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3. Sayfa
Röportaj
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın nikah masasına oturuyor
Genel
01.11.2022, 11:15
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Ulusoy’un en çok konuşulan ilişkilerinden biri Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile olmuştu.
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#eş
#vaka sayısı
#Financial Times
#fenerbahçe
#ntvspor
#pop müzik
#BNV
#vefat
#kumpas
#meslekten ihraç
#Milli Elektrikli Tren Seti
#Sözleri
#Avlu 25 bölüm hd izle
#Kraliyet Sarayı
#31 Mart 2019
#Ünal Dinar
#Nusaybin
#forma
#Emre Mor
#Arda Güler
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