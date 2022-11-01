banner38

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın nikah masasına oturuyor

Genel 01.11.2022, 11:15
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın nikah masasına oturuyor
1/7

Ulusoy’un en çok konuşulan ilişkilerinden biri Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile olmuştu.