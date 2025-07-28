Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangınla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Vatandaşların şikâyeti üzerine, aracında benzin bidonu bulunan 30 yaşındaki Ufuk Aytekin, gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, Aytekin’in 2021 yılında FETÖ soruşturması kapsamında astsubaylıktan ihraç edildiği ortaya çıktı.

"ŞEYTANA UYDUM" DEDİ

Sabah gazetesine yansıyan bilgiye göre, Ufuk Aytekin’in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılan ön görüşmede şu ifadeleri verdiği aktarıldı:

"2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştım. Ailemle aram bozuldu, evden atıldım. Zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istiyordum. Bir an şeytana uydum. 27 Temmuz 2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçedeki bir benzin istasyonundan bidonla benzin aldım. Kışmanlar parkına gidip ağaçları tutuşturdum. Bu sırada telefonum yere düştü ve yandı. Elimde ve ayağımda hafif yanıklar oluştu. Sonra arabayla olay yerinden kaçtım."

LİNÇ GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

Topbaşı Mahallesi’ndeki bir öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalanan Ufuk Aytekin, aracında bulunan benzin bidonu nedeniyle vatandaşların hedefi oldu. Öfkeli kalabalık linç girişiminde bulunurken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Aytekin, Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet binası önünde toplanan grup, şüphelinin kendilerine verilmesini talep etti.

FETÖ’DEN İHRAÇ HAVA ASTSUBAY

Şüpheli Ufuk Aytekin hakkında yapılan araştırmada, 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Astsubay olarak görev yapmakta iken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı (Ankesör araması), işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl Hükmün Açıklamasını Geri Bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu belirlendi.

BURSA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır."