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"Burak Yılmaz Galatasaray'la anlaştı"

Spor 16.02.2022, 17:13
"Burak Yılmaz Galatasaray'la anlaştı"
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Fransız basını Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın eski takımı Galatasaray'a döneceğini yazdı.