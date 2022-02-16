GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
"Burak Yılmaz Galatasaray'la anlaştı"
Spor
16.02.2022, 17:13
1/10
Fransız basını Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın eski takımı Galatasaray'a döneceğini yazdı.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
"Burak Yılmaz Galatasaray'la anlaştı"
İsmail Kartal o isimle özel görüşüp talimat verdi!
Campos Galatasaray'a o ismi getirecek!
Fenerbahçe genç yıldızla anlaşma sağladı! 5 yıllık imza...
Torrent acımadı! Galatasaray'da değişim
Yeni Galeriler
"Burak Yılmaz Galatasaray'la anlaştı"
İsmail Kartal o isimle özel görüşüp talimat verdi!
Campos Galatasaray'a o ismi getirecek!
Eski manken hayatını kaybetti
Bakan Bilgin'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren '3600 ek gösterge' açıklaması
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
İşte Galatasaray'ın yeni sportif direktörü
Giresun'da cinayet: 16 yaşındaki kız öldürüldü
Antalya, turizmde eski günlerine dönüyor
Cumhur İttifakı reddetti: Suya yine zam yapamadı
Popüler Haberler
Tansu Okan hayatını kaybetti
Gazeteci Candaş Tolga Işık paylaştı: 'Kabinede değişiklik geliyor'
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Şarkıcı Nükhet Duru'dan üzücü haber!
#fetani battal
#Fransa Dışişleri Bakanı
#soğuk
#içişleri bakanlığı
#Yeşilçama Gönül Verenler Derneği
#Tottenham
#vaka
#yekta saraç
#Partick Shanahan
#ölüm
#Dolar
#Guangzhou Evergrande
#İdam
#denetim
#kontenjan
#uyuşturucu
#TOGG
#aday kadro
#sayaç
#tutuklama
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#fetani battal
#Fransa Dışişleri Bakanı
#soğuk
#içişleri bakanlığı
#Yeşilçama Gönül Verenler Derneği
#Tottenham
#vaka
#yekta saraç
#Partick Shanahan
#ölüm
#Dolar
#Guangzhou Evergrande
#İdam
#denetim
#kontenjan
#uyuşturucu
#TOGG
#aday kadro
#sayaç
#tutuklama
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam