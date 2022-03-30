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Burak Yılmaz bombası! Geri dönüyor

Spor 30.03.2022, 13:05
Burak Yılmaz bombası! Geri dönüyor
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Lille’deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki golcü Burak Yılmaz, kariyerine Süper Lig’de nokta koymayı planlıyor. Yıldız forvetin tercihi belli oldu.