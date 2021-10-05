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Burak Sergen'e büyük şok! Genç eşinin ihanetine uğradı

Genel 05.10.2021, 14:39
Burak Sergen'e büyük şok! Genç eşinin ihanetine uğradı
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Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanarak herkesi çok korkutan ünlü oyuncu Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal ihanetine uğrayarak zor günler geçirdiği iddia ediliyor.