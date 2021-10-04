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Burak Elmas'tan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Spor 04.10.2021, 10:20
Burak Elmas'tan sosyal medyayı sallayan paylaşım
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Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.