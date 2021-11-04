GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Teknoloji
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Burak Elmas'tan son dakika açıklaması: 'Cezayı çekeriz'
Spor
04.11.2021, 13:17
1/6
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Basketbol Başkanı Federasyonu seçimleri için gittiği Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Burak Elmas'tan son dakika açıklaması: 'Cezayı çekeriz'
Beşiktaş'ta Kaan Ayhan transferinde sıcak gelişme!
Beşiktaş maçına damga vuran olay! Eski Fenerbahçeli yıldızdan sonra...
Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü duyurdular! İlk görüşme yapıldı...
Galatasaray için yazılıyor: Sadece 21 yaşında
Yeni Galeriler
Burak Elmas'tan son dakika açıklaması: 'Cezayı çekeriz'
7 yıl aradan sonra ekranlara döndü! Kırmızı Oda dizisine şaşırtan transfer
MasterChef'in ünlü şefi estetik mi yaptırdı? Son hali şaşırttı...
Beşiktaş'ta Kaan Ayhan transferinde sıcak gelişme!
Beşiktaş maçına damga vuran olay! Eski Fenerbahçeli yıldızdan sonra...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Burak Elmas'tan son dakika açıklaması: 'Cezası neyse öderiz'
12 ilde 17 suçtan aranan zanlı yakalandı
Galatasaray zirvedeki yerini pekiştirmek istiyor
Araştırma: Koronavirüs beyin hücrelerine zarar veriyor mu?
Popüler Haberler
Anlaşma sağlandı! Orta sahaya ilk hamle
Fatih Terim 'Ne olursa olsun onu Galatasaray'a getir' dedi
Fenerbahçe'de Pereira ile futbolcular arasında kriz
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
#İsrail
#trump
#vefat
#Suudi Arabistan
#ak parti
#Dolar
#Rıdvan Dilmen
#Fransa
#abd
#meyve
#chp
#koronavirüs
#libya
#barış pınarı harekatı
#Vedat Muriqi
#Trabzonspor
#diyarbakır
#cumhurbaşkanı
#gözaltı
#iran
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#İsrail
#trump
#vefat
#Suudi Arabistan
#ak parti
#Dolar
#Rıdvan Dilmen
#Fransa
#abd
#meyve
#chp
#koronavirüs
#libya
#barış pınarı harekatı
#Vedat Muriqi
#Trabzonspor
#diyarbakır
#cumhurbaşkanı
#gözaltı
#iran
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam