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Burak Elmas'tan son dakika açıklaması: 'Cezayı çekeriz'

Spor 04.11.2021, 13:17
Burak Elmas'tan son dakika açıklaması: 'Cezayı çekeriz'
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas Basketbol Başkanı Federasyonu seçimleri için gittiği Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu.