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Burak Elmas'tan flaş Domenec Torrent kararı!

Spor 12.02.2022, 16:20
Burak Elmas'tan flaş Domenec Torrent kararı!
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Galatasaray'da çıktığı 4 maçta yalnızca 1 puan alabilen Domenec Torrent'in geleceği tartışılmaya devam ediyor.