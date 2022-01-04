Burak Elmas'tan Fatih Terim'le ilgili tarihi karar!

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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim bir araya geldi. İkili arasındaki dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı. Burak Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim'le ilgili tarihi bir karara vardığı öğrenildi.