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3. Sayfa
Röportaj
Burak Elmas o transferi resmen açıkladı!
Spor
02.02.2022, 15:21
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'de transfere dair açıklamalarda bulundu.
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#Twitter
#Ünal Dinar
#Palu Ailesi
#teyze
#abd
#gaspçı kadın
#hatice uysal
#polis
#uçuş
#Halk
#Kamerun
#Giresunspor
#Türkiye-Yunanistan toplantısı
#balık
#yaşlı adam
#BiDünya Çizgiyle Sezai Karakoç
#Galericiler
#Mark Esper
#Gezi
#dolar-Euro
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