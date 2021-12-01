GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Teknoloji
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Burak Elmas müjdeyi verdi! "Prensipte anlaştık"
Spor
01.12.2021, 15:55
1/13
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, düzelenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaydet
Sonraki Galeriler
Ünlü oyuncu Barış Arduç’un eski mesleğini duyanlar şaşırdı
Öne Çıkan Galeriler
Burak Elmas müjdeyi verdi! "Prensipte anlaştık"
Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç ve Vitor Pereira arasında neler yaşandı?
Fatih Terim'den flaş forvet kararı! Pazarlıklar başlıyor...
Beşiktaş'ın yeni golcüsünü duyurdular! İşte alacağı ücret...
Fatih Terim onay verdi! Süper Lig'in yıldızı ocakta Galatasaray'a
Yeni Galeriler
Burak Elmas müjdeyi verdi! "Prensipte anlaştık"
Ünlü oyuncu Barış Arduç’un eski mesleğini duyanlar şaşırdı
İnsanlık tarihine tanıklık eden dünyanın en yaşlı ağacı: Pando
Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç ve Vitor Pereira arasında neler yaşandı?
Fatih Terim'den flaş forvet kararı! Pazarlıklar başlıyor...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Bu gece başlıyor! Benzine indirim
Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber
Marmara'da deniz ulaşımı normale döndü
Burak Elmas müjdeyi verdi: 'Prensipte anlaştık'
Popüler Haberler
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Ağabeyinden açıklama
Eski bakan Hüseyin Çelik: '50+1 Bahçeli'nin Erdoğan'a tuzağıydı'
Masum Türker: IMF'nin ikinci adamı Merkez Bankası'na talimat verdi
Beşiktaş'ta 2 kadro dışı depremi daha!
#vefat
#havalaanı
#abd
#Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#MediaCat
#Zülfü Livaneli
#Vedat Muriqi
#estetik
#koronavirüs
#Boşanma
#Adana Demirspor
#Dolar
#GS
#Rıdvan Dilmen
#meyve
#Trabzonspor
#Galatasaray
#peron
#final
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#vefat
#havalaanı
#abd
#Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#MediaCat
#Zülfü Livaneli
#Vedat Muriqi
#estetik
#koronavirüs
#Boşanma
#Adana Demirspor
#Dolar
#GS
#Rıdvan Dilmen
#meyve
#Trabzonspor
#Galatasaray
#peron
#final
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam