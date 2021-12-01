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Burak Elmas müjdeyi verdi! "Prensipte anlaştık"

Spor 01.12.2021, 15:55
Burak Elmas müjdeyi verdi! "Prensipte anlaştık"
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, düzelenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.