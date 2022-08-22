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Röportaj
Bu geceden itibaren benzine zam geliyor!
Genel
22.08.2022, 09:37
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında da her gün değişiklik yaşanıyor.
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#yekta saraç
#çevre
#İlker Aksum
#Tevfik Göksu
#SMA ilacı
#La Liga
#Dolar
#Kanal İstanbul
#emisyon
#Garry
#vefat
#başkanlık
#esed
#cömert
#İlhan Omar
#burak kut
#New York
#Beyanname
#deniz temizliği
#Uçan Kalaşnikof
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