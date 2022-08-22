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Bu geceden itibaren benzine zam geliyor!

Genel 22.08.2022, 09:37
Bu geceden itibaren benzine zam geliyor!
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında da her gün değişiklik yaşanıyor.