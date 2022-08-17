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Röportaj
Bu geceden itibaren benzine indirim, motorine zam geliyor!
Genel
17.08.2022, 13:15
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Bu geceden itibaren, motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam, benzinde ise 83 kuruşluk indirimin gelmesi öngörülüyor.
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#çevre
#vefat
#beveren
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#Radomic Antic
#rıza pekkutsal
#Dehşet
#vaka sayısı
#fomo
#Enosis
#Buzlanma
#Hakem
#prim
#havalaanı
#Yaprak Dökümü
#Garry
#şehit
#Nursal Bilgin
#Şırnak
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