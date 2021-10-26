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Bu geceden itibaren başlıyor! Benzine zam

Genel 26.10.2021, 11:10
Bu geceden itibaren başlıyor! Benzine zam
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Son 1 aydır dolardaki durdurulamayan yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelecek.