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Bu geceden itibaren başlıyor! Benzin ve motorine zam

Genel 15.10.2021, 10:59
Bu geceden itibaren başlıyor! Benzin ve motorine zam
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Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde benzin ve motorine 41 kuruş zam geliyor.