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Bu gece başlıyor! LPG otogaza zam

Genel 20.10.2021, 16:44
Bu gece başlıyor! LPG otogaza zam
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EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre, LPG otogazda bu gece yarısından itibaren 22 kuruşluk zam uygulanacak.