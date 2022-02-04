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3. Sayfa
Röportaj
"Brezilyalı stoper Galatasaray'da"
Spor
04.02.2022, 20:33
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Transfer 24 hr'ın verdiği habere göre Robson Reis Galatasaray'a 3,5 yıllık imza attı.
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#Reuters
#Harem
#Muhammed Fatih Safitürk
#Semedo
#teyze
#Giresunspor
#midas
#Türkiye-Yunanistan toplantısı
#general
#uçuş
#kapkaç
#Kamerun
#Gülben Ergen
#Hettah Şehri
#şirket
#Mechelen
#müzayede
#sirte
#okul öncesi eğitim
#Palu Ailesi
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