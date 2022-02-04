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"Brezilyalı stoper Galatasaray'da"

Spor 04.02.2022, 20:33
"Brezilyalı stoper Galatasaray'da"
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Transfer 24 hr'ın verdiği habere göre Robson Reis Galatasaray'a 3,5 yıllık imza attı.