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Brezilya basını: "Fenerbahçe Diego Costa ile anlaşmaya vardı"

Spor 04.02.2022, 22:06
Brezilya basını: "Fenerbahçe Diego Costa ile anlaşmaya vardı"
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Brezilya basını 33 yaşındaki Diego Costa'nın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.