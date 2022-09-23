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Boşanmaya hazırlanan Hadise'nin en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

Genel 23.09.2022, 09:17
Boşanmaya hazırlanan Hadise'nin en büyük pişmanlığı ortaya çıktı
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İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşanmaya hazırlanan Hadise'nin en büyük pişmanlığı ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, Hadise'nin en büyük pişmanlığını açıkladı.