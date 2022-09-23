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Röportaj
Boşanmaya hazırlanan Hadise'nin en büyük pişmanlığı ortaya çıktı
Genel
23.09.2022, 09:17
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İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşanmaya hazırlanan Hadise'nin en büyük pişmanlığı ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, Hadise'nin en büyük pişmanlığını açıkladı.
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#Trabzonspor
#Tapduk Emre kimdir
#Şampiyonlar Ligi sonuçları
#Boşanma
#marmaris
#tutuklama
#Saadet Aylin Bayar
#Tevfik Göksu
#Sis
#Burak Özçivit
#İsmail Çataklı
#domates
#2022 YKS
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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