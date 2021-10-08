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Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı alay konusu oldu

Genel 08.10.2021, 20:32
Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı alay konusu oldu
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Borçka Belediyesi, resmi Twitter hesabından büyük bir gafa imza atarak Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Abdulrazak Gurnah yerine ABD'li ünlü aktör Morgan Freeman'ın fotoğrafını paylaştı.