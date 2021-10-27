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Röportaj
Borç yapılandırması yapanlar dikkat! 1 Kasım yaklaşıyor
Genel
27.10.2021, 13:43
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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin yapılan düzenlemesinin ilk taksit ödemlerinin son ödeme tarihi 1 Kasım olarak belirtildi.
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#vefat
#Dolar
#Trabzonspor
#Vedat Muriqi
#Bingöl Devlet Hastanesi
#koronavirüs
#Zülfü Livaneli
#Rıdvan Dilmen
#eş
#final
#Boşanma
#Bursaspor
#Adana Demirspor
#meyve
#TFF
#Fransa
#hulusi akar
#UEFA Avrupa Ligi
#gazeteci
#azerbaycan