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Borç yapılandırması yapanlar dikkat! 1 Kasım yaklaşıyor

Genel 27.10.2021, 13:43
Borç yapılandırması yapanlar dikkat! 1 Kasım yaklaşıyor
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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin yapılan düzenlemesinin ilk taksit ödemlerinin son ödeme tarihi 1 Kasım olarak belirtildi.