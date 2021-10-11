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Röportaj
Birce Akalay'dan kötü haber! Hastanelik oldu
Genel
11.10.2021, 10:04
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Ünlü oyuncu Birce Akalay'da iki gün boyunca Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde kalarak ameliyat oldu.
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#vefat
#meyve
#Adana Demirspor
#Takumi Minamino
#Dolar
#koronavirüs
#iphone XS
#yolsuzluk
#Basketbol
#gürün
#Jackee
#Trabzonspor
#abd
#Bingöl Devlet Hastanesi
#yayın programı
#Kontrol Noktası
#borsa
#FOX TV
#Bursaspor
#Beni Kureyza muharebesi