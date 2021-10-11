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Birce Akalay'dan kötü haber! Hastanelik oldu

Genel 11.10.2021, 10:04
Birce Akalay'dan kötü haber! Hastanelik oldu
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Ünlü oyuncu Birce Akalay'da iki gün boyunca Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde kalarak ameliyat oldu.