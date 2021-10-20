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Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında bomba iddia! Diziden ayrılıyor

Genel 20.10.2021, 16:51
Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında bomba iddia! Diziden ayrılıyor
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ATV’nin uzun yıllardır sevilerek izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da yeni sezonda kadroya dahil olan İbrahim Çelikkol’un diziden ayrılacağı konuşuluyor.