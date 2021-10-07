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Bir dizi daha ekranlara veda ediyor

Genel 07.10.2021, 13:03
Bir dizi daha ekranlara veda ediyor
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Show TV'de ekrana gelen, Bora Akkaş ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı İçimizden Biri dizisi erken final yaparak ekrana veda edecek.