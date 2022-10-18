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Röportaj
Billur Kalkavan'ın sevgilisi cenaze töreninde bilinmeyen o gerçeği açıkladı
Genel
18.10.2022, 09:18
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Billur Kalkavan'ın sevgilisi cenaze töreninde bilinmeyen o gerçeği açıkladı
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#başkanlık
#Down Kafe
#EYOF
#İlkay Gündoğan
#vefat
#şüpheli
#Halife Hafter
#ANKA
#su idaresi
#şehit
#İlker Aksum
#Kuzey Irak
#Alba Berlin
#die welt
#Christchurch
#gaziosmanpaşa
#Stuart Nash
#Engin Altay
#Waasland-Beveren
#Bedir gazvesi
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