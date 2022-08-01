YouTube videoların kısaltılmasını sağlayan aracını duyurdu

YouTube, TikTok ile rekabetine yönelik iki yıl önce yayınladığı YouTube Shorts için yeni özelliğini tanıttı. Video içerik platformu, yüklenen videoların kısaltılmasını sağlayan aracını duyurdu.

Araç, daha önce yüklenen herhangi bir videonun en fazla 60 saniyesinin seçilmesine ve doğrudan Shorts’a yönlendirilmesine olanak sağlıyor.

TikTok’un dünyadaki başarısı, tüm sosyal medya platformlarının harekete geçirdi.

Instagram kısa süre önce platformu TikTok’a benzetecek yeni özelliklerini duyurmuş ancak tepkiler üzerine kısa bir süreliğine bu özelliklerini yayınlama konusunda geri adım atmıştı.